Le président algérien Tebboune candidat pour un second mandat

M. Tebboune, âgé de 78 ans, dont le premier mandat s'achève en décembre, avait été élu en 2019. En mars, il avait annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre.

"En réponse aux souhaits de nombreux partis politiques et non politiques, d'organisations et de jeunes, j'annonce mon intention de me présenter pour un second mandat, comme le permet la Constitution, et le peuple algérien aura le dernier mot à ce sujet", a déclaré le président lors d'un entretien avec la presse dont des extraits ont été publiés sur le site de la présidence algérienne.