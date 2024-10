Le président taïwanais Lai Ching-te promet de "résister à l'annexion" de l'île

"Je maintiendrai aussi l'engagement de résister à l'annexion ou l'empiètement de notre souveraineté", a déclaré M. Lai lors d'un discours prononcé devant le palais présidentiel de Taipei pour la fête nationale, qui marque le 113e anniversaire du renversement de la dynastie Qing et de la fondation de la République de Chine.

Pékin a intensifié sa pression militaire et politique sur Taïwan ces dernières années. Il n'a jamais renoncé à employer la force militaire pour reprendre le contrôle de l'île et a organisé trois séries de manoeuvres de grande ampleur ces deux dernières années, faisant intervenir son aviation et sa marine pour encercler l'île.