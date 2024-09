Le super typhon Yagi s'abat désormais sur le Vietnam

Yagi a frappé les provinces de Quang Ninh et Haiphong, dans le nord du Vietnam, déracinant des milliers d'arbres et emportant des bateaux en mer, selon VNExpress. A Haiphong, des toits métalliques et des panneaux publicitaires ont volé à travers la ville sous l'effet du vent violent et des fortes pluies.

Au Vietnam, le typhon devait notamment passer par la baie d'Halong, classée au patrimoine de l'Unesco.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh avait appelé avant la tempête les autorités locales à évacuer les habitants des zones dangereuses. Il a également demandé aux autres habitants de ne pas quitter leur domicile.

Quelque 20.000 personnes ont été évacuées et transportées vers des zones plus sûres et plus en altitude dans le nord de Haiphong, Thai Binh et Hanoi, ont indiqué les autorités locales. Elles ont été hébergées dans des écoles, des jardins d'enfants et d'autres bâtiments publics.

Quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de la capitale, ont été fermés et la navigation était interdite depuis vendredi.