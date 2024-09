Le tourisme canadien redoute l'intensification des saisons des feux

Handout

Des images de feux de forêt qui font le tour du monde, un parc national touché, une fumée qui envahit tout sur des milliers de kilomètres: les derniers étés donnent la migraine à l'industrie du tourisme au Canada qui craint de voir fuir les visiteurs.

L'année 2023 a été marquée dans le pays par des mégafeux et un record de surfaces brûlées. Et si en 2024 les dégâts sont moins importants, l'immense incendie qui a touché un parc emblématique a marqué le pays, et forcé des milliers d'habitants et de touristes à évacuer.