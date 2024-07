Les autorités soudanaises appellent les étrangers à quitter la région de Khartoum

Les autorités soudanaises ont enjoint aux étrangers présents à Khartoum de quitter la capitale et la région environnante dans un délai de deux semaines, selon un communiqué de la police des étrangers.

En raison des combats en cours entre les forces gouvernementales et l'organisation paramilitaire RSF (Rapid Support Forces), il est important que les étrangers se mettent en sécurité, affirment les autorités en charge de la sécurité. Selon des informations de presse, l'hostilité à l'égard des étrangers en provenance d'autres pays africains en particulier s'est considérablement accrue depuis que des rumeurs faisant état de la présence de mercenaires étrangers dans les rangs des RSF ont commencé à circuler. Il y a quelques jours, plus de 150 étrangers sans papiers de séjour valides ont été interpellés.

Une lutte de pouvoir sanglante fait rage depuis plus d'un an au Soudan entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et la milice RSF dirigée par Mohammed Hamdan Dagalo. Selon les Nations Unies, le conflit a déjà provoqué le déplacement de près de dix millions de personnes. L'organisation a également mis en garde contre les risques d'une famine imminente.