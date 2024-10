Les élections de 2024 pourraient bouleverser le Congrès américain: une première en plus de 230 ans

Les cartes électorales pour la Chambre des représentants et le Sénat sont très différentes, ce qui explique cette possible inversion. Tous les 435 sièges de la Chambre sont en jeu, tandis que seulement un tiers des 100 sièges du Sénat sont concernés à chaque cycle. Les démocrates n'ont besoin que de quatre sièges supplémentaires pour reprendre la majorité à la Chambre.

Un scénario inédit dans l'histoire américaine pourrait se produire en 2024 : la Chambre des représentants pourrait passer sous contrôle démocrate tandis que le Sénat basculerait du côté républicain. Ce phénomène serait une première en plus de 230 ans d'élections au Congrès.

Les démocrates ont des chances en hausse à la Chambre

À New York, quatre sièges de la Chambre remportés par les républicains en 2022 pourraient basculer vers les démocrates. Ces districts incluent le 4e sur Long Island, le 17e et le 19e dans la vallée de l'Hudson, et le 22e dans le centre de l'État, où les lignes électorales ont été redessinées en faveur des démocrates. Ces districts avaient été remportés par Joe Biden en 2020 avec les nouvelles délimitations actuelles.

Un récent sondage Newsday/Siena College, publié mardi, montre que la candidate démocrate Laura Gillen devance le républicain Anthony D’Esposito dans le 4e district par 12 points. D'autres sondages indiquent que les démocrates pourraient également gagner dans les 17e, 19e et 22e districts, où les courses sont très serrées.

À lire aussi En Pennsylvanie, les électeurs juifs indécis pourraient faire basculer l'élection présidentielle

Des défis importants pour les démocrates au Sénat

Le combat pour le contrôle du Sénat est bien plus difficile pour les démocrates. Les républicains pourraient gagner deux sièges clés, notamment en Virginie-Occidentale, où Joe Manchin se retire, et au Montana, où Jon Tester fait face à une lutte ardue. D'autres opportunités pour les républicains se trouvent en Ohio, un État remporté par Donald Trump, ainsi qu'en Arizona, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin.