En Pennsylvanie, les électeurs juifs indécis pourraient faire basculer l'élection présidentielle

Les électeurs juifs de Pennsylvanie, un État clé, éprouvent une grande incertitude face aux tensions croissantes liées à l'antisémitisme. Ces préoccupations influencent leurs choix électoraux et pourraient jouer un rôle crucial dans le résultat de l'élection présidentielle.

Ces voix pourraient s'avérer décisives dans un État où la marge de victoire peut être très réduite. Le Parti républicain, grâce à la Republican Jewish Coalition, mène une campagne ciblée pour séduire ces électeurs en mettant en avant des sujets tels que l'économie et la sécurité d'Israël.

Les républicains espèrent tirer parti du mécontentement suscité par la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que de la montée des incidents antisémites, pour gagner des voix parmi les électeurs juifs.

"Il y a un nombre sans précédent d'électeurs juifs indécis", explique-t-elle, tout en insistant sur le soutien important de Kamala Harris à Israël et sur l'aide militaire américaine, notamment après l'attaque du 7 octobre par le Hamas.

Le débat entre Trump et Harris divise les familles

Alors que certains électeurs juifs restent hésitants, beaucoup craignent également les déclarations controversées de Donald Trump. Halie Soifer, directrice du Jewish Democratic Council of America, critique Trump pour avoir suggéré que les Juifs devraient "se faire examiner" s'ils votent pour les démocrates. Elle dénonce : "Il nous rend responsables de sa possible défaite. C’est de l’antisémitisme pur et simple".

Dans cette atmosphère tendue, les électeurs juifs de Pennsylvanie sont plus divisés que jamais, alors qu’ils tentent de décider pour qui voter en novembre.