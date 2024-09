Les Etats-Unis exhortent le Hezbollah à cesser les "attaques terroristes" contre Israël

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah "pourrait mettre fin aux attaques terroristes sur Israël et je vous garantis que, s'il le faisait, nous insisterions auprès d'Israël sur la nécessité de garder le calme de son côté", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller.

Israël va recevoir "un terrible châtiment et une juste rétribution, là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas", a prévenu Hassan Nasrallah, le chef de la formation libanaise, incontournable sur la scène politique au Liban et alliée du Hamas palestinien.

Dans un discours télévisé, il a annoncé l'ouverture d'une enquête interne sur les explosions qui ont fait mardi et mercredi 37 morts et près de 3.000 blessés. Et exacerbé les craintes d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient.

"Tant que le Hezbollah lancera des attaques terroristes au-delà de sa frontière (avec Israël), bien sûr qu'Israël lancera des actions militaires pour se défendre, comme le ferait tout autre pays", a ajouté Matthew Miller.