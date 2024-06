Les Pays-Bas étendent une expérimentation sur le cannabis

Contrairement aux idées reçues, vente et consommation de haschich et d'herbe ne sont pas légales aux Pays-Bas mais tolérées et réglementées, notamment à travers les "coffeeshops".

Une expérimentation, visant à éliminer cette "zone grise" juridique, a démarré fin 2023 dans deux villes néerlandaises, Breda et Tilburg (sud), pour instaurer un circuit légal de culture et d'approvisionnement de cannabis pour les coffeeshops qui, jusqu'à présent, se fournissaient clandestinement.

Des producteurs ont été sélectionnés par les autorités, et le cannabis fourni aux coffeeshops est étroitement surveillé.

L'expérimentation pour décriminaliser la production et l'approvisionnement de l'herbe aux coffeeshops est désormais étendue à des villes comme Maastricht (sud) et Groningen (nord), permettant aux consommateurs et aux vendeurs d’être sûrs de sa qualité et de ses origines.