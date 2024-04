Les "plus que centenaires" de plus en plus nombreux en France

Partager:

Autrefois rares, les "plus que centenaires" sont de plus en plus nombreux en France, avec même l'émergence d'une nouvelle classe d'âge, les "supercentenaires", qui dépassent les 110 ans, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined) mercredi. "On assiste à une hausse spectaculaire du nombre des très âgés, même si bien sûr d'un point de vue démographique, cela reste négligeable", explique à l'AFP la démographe France Meslé, une des auteurs.

Le nombre des 105 ans ou plus était estimé par l'Insee à près de 2.000 au 1er janvier 2023, soit le nombre de centenaires en France en... 1981. Ces derniers sont désormais 31.000, soit près de 30 fois plus qu'en 1970, selon l'Institut national de la statistique. Et alors qu'aucune mort de "supercentenaire" n'avait été enregistrée avant 1987 - une méthode utilisée pour davantage d'exhaustivité et de fiabilité par l'Ined -, les chercheurs en ont recensé 39 en 2022, dont... 38 femmes. Si la grande majorité des centenaires sont des femmes (à 86% en 2023 selon l'Insee), leur prépondérance est encore plus importante pour les 105 ans et plus (plus de 90% en 2020) et "spectaculaire" chez les supercentenaires.

Leur profil, "c'est souvent une femme, qui a fait des petits métiers assez durs en plein air (agricultrice, femme d'agriculteur...) et a eu une alimentation basée sur des produits sains, non transformés", décrit Laurent Toussaint, spécialiste des supercentenaires et co-animateurs du blog "Les grands centenaires français". - Alimentation saine - En métropole, aucun département ne se détache vraiment. Mais l'étude de l'Ined relève "une étonnante sur-représentation des plus de 105 ans et surtout des plus de 110 ans dans les Antilles".