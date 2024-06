L'Inde connaît la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée

La vague de chaleur qui sévit actuellement en Inde est la plus longue jamais enregistrée dans le pays, a déclaré lundi le directeur du service météorologique indien, mettant en garde contre des températures de plus en plus implacables.

Le mercure devrait baisser à mesure que les pluies de la mousson se déplaceront vers le nord fin juin, mais M. Mohapatra a prévenu que ces conditions difficiles risquent de se répéter à l'avenir.

"Les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus durables et plus intenses si des mesures de précaution ou de prévention ne sont pas prises", a-t-il déclaré.

L'Inde est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Le pays s'est engagé à parvenir à un niveau zéro d'émission nette d'ici 2070, soit deux décennies après la plupart des pays occidentaux industrialisés.