L'Inde rapatrie 45 travailleurs morts dans l'incendie de leur immeuble à Koweit

Cinquante personnes, dont 45 Indiens, ont péri dans l'incendie mercredi à l'aube d'un bâtiment abritant des travailleurs d'Asie du Sud et du Sud-Est, dans la banlieue de Mangaf, au sud de la capitale koweïtienne.

C'est l'un des plus grave incendie connu au Koweit, émirat pétrolier dont la majeure partie de la population est composée d'étrangers, bon nombre originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est et employés dans la construction et les services.

Les victimes sont mortes asphyxiées après avoir inhalé les fumées dégagées par l'incendie, dont l'origine exacte reste encore à déterminer, selon la protection civile koweïtienne.