L'Italie introduit des contrôles à sa frontière avec la Slovénie

L'Italie va introduire des contrôles à sa frontière avec la Slovénie pour faire face à la hausse du "niveau de menace d'actions violente au sein de l'UE" et à "la pression migratoire", a annoncé Rome mercredi dans un contexte de tensions liées à la crise au Proche-Orient.

"La reprise des contrôles aux frontières internes, déjà adoptée par le passé dans la zone Schengen, a été communiquée par le ministre (de l'Intérieur Matteo) Piantedosi" à Bruxelles, a indiqué le gouvernement dirigé par la Première ministre Giorgia Meloni dans un communiqué.

Ces contrôles, "adaptés à la menace et calibrés pour avoir le moins d'impact possible sur la circulation transfrontalière et sur la circulation des marchandises", entreront en vigueur samedi pour une durée de dix jours éventuellement renouvelable.