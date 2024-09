L'Onu "extrêmement préoccupée" par "l'escalade" de la violence au Liban

L'Onu s'est dite "extrêmement préoccupée" lundi par l'escalade de la violence entre Israël et le Hezbollah au Liban.

"Nous sommes profondément inquiets de l'escalade au Liban", a déclaré à l'AFP Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'Onu. "Les attaques que nous avons vues sur les appareils de communication, les bipeurs, suivies d'attaques et de tirs de roquettes entre les deux parties (...) marquent une véritable escalade", a-t-elle déclaré. "Il semble que les actions et la rhétorique des parties portent le conflit à un autre niveau."

Alors que le Hezbollah et Israël échangent des tirs transfrontaliers depuis près d'un an, les frappes israéliennes ont gagné en intensité depuis le week-end. Plus de 180 personnes sont mortes lundi dans des bombardements menés par l'État hébreu au Liban.

La semaine dernière, au moins 39 personnes avaient été tuées et près de 3.000 blessées par les explosions simultanées d'appareils de transmission utilisés par des agents du Hezbollah au Liban. Le Hezbollah impute ces attaques à Israël, qui n'a pas fait de commentaires.

Sans désigner de responsable, Mme Shamdasani a souligné que "commettre des violences pour provoquer la terreur dans la population civile constitue un crime de guerre". "Cibler simultanément des milliers de personnes, qu'il s'agisse de civils ou de membres de groupes armés, sans savoir où se trouvent ces personnes (...) cela n'est pas acceptable au regard du droit international", a-t-elle insisté.