L'ONU réclame une hausse mondiale des salaires, sauf dans les secteurs "destructeurs"

Un rapport des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains réclame une hausse mondiale des salaires, à l'exception de secteurs "destructeurs" tels que la finance, les énergies fossiles ou le tabac.

Un "salaire doit être le reflet de sa contribution à la société et pas uniquement d'une capacité à créer du profit", a tranché le rapporteur spécial de l'ONU sur ce dossier, le juriste et diplomate belge Olivier De Schutter, qui a présenté ses travaux vendredi devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

"Il est absurde que les emplois qui ont le plus de valeur pour les autres, notamment les gens pauvres, comme les métiers de services à la personne, de l'éducation, de la santé, soient parmi les moins bien payés, tandis que d'autres le sont si généreusement en dépit des dégâts sociaux et environnementaux qu'ils créent", a tempêté M. De Schutter.