L'ouragan Béryl balaie le Texas, le bilan s'élève à au moins huit morts

Béryl a déjà fait au moins huit morts, en comptant les sept décès recensés dans les Caraïbes et au Venezuela.

"Un arbre est tombé sur une maison et un homme s'est retrouvé coincé sous les débris", a écrit sur X Ed Gonzalez, le shérif du comté de Harris, dans le sud du Texas.

Béryl a touché terre aux États-Unis lundi matin, et l'ouragan "a provoqué des marées de tempêtes et de fortes pluies potentiellement mortelles. Des vents destructeurs sont toujours en cours le long de la côte avec des rafales importantes", a alerté le Centre américain des ouragans (NHC).

Au Texas, plus de deux millions de foyers étaient privés d'électricité lundi et des habitants ont été évacués.

Le gouverneur par intérim de l'État, Dan Patrick, a appelé les Texans à rester en alerte, à écouter les autorités locales et à quitter la zone dangereuse si possible.

Béryl, maintenant classé en ouragan catégorie 1, est moins puissant que lors de son passage dans les Antilles, où il avait atteint un temps la catégorie la plus élevée, la 5.

La Maison Blanche a indiqué dimanche qu'elle surveillait la situation.

Selon le NHC, Béryl doit se déplacer vers l'est du Texas lundi, avant de continuer sa route vers le Mississippi et l'Ohio mardi et mercredi.