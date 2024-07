L'ouragan Béryl se renforce en catégorie 3 au large du Mexique: des dizaines de vols annulés, des touristes évacués

Les touristes ont commencé à quitter Tulum et des dizaines de vols ont été annulés jeudi au départ de Cancun dans la péninsule du Yucatan au Mexique, dans l'attente de l'ouragan Béryl qui a déjà fait sept morts dans les Caraïbes et au Venezuela.

Des touristes ont été évacués des hôtels face aux plages de Tulum et d'autres tentaient de partir en autobus. "Nous allons à Cancun", a déclaré à l'AFP Lili, une touriste britannique qui quittait Tulum. "Nous voulons être le plus près de l'aéroport".

D'autres continuaient de profiter d'une journée encore ensoleillée à la plage.

"On nous a annulé le vol et nous avons dû payer deux nuits de plus à l'hôtel. Nous avons un peu peur mais nous sommes convaincus que les gens sont prêts et savent ce qu'il faut faire", affirme une touriste mexicaine, Virginia Rebollar, qui voyage avec trois autres proches.

Environ 100 vols nationaux et internationaux prévus entre jeudi et vendredi ont été annulés au départ de l'aéroport de Cancun, le deuxième aéroport le plus important du Mexique, à deux heures de route de Tulum.

L'aéroport de Tulum -- 47.000 habitants -- a suspendu ses activités dès jeudi. L'armée a déployé environ 8.000 éléments à Tulum, affirmant disposer de réserves alimentaires et de 34.000 litres d'eau potable à distribuer à la population.