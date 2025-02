L'Ukraine va-t-elle rejoindre l'OTAN? Il n'est "pas réaliste" d'y songer, selon le secrétaire américain à la Défense

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a jugé mercredi "irréaliste" d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, ce qui exclut la Crimée.

"Nous ne mettrons fin à cette guerre dévastatrice et n'établirons une paix durable qu'en associant la force des alliées à une évaluation réaliste du champ de bataille. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste. Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrances."