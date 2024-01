Macron en Inde pour une visite d'Etat empreinte de faste

Le président français Emmanuel Macron a débuté jeudi en Inde une visite d'Etat de deux jours, empreinte de faste et emblématique du partenariat stratégique développé par les deux pays.

Accueilli sur tapis rouge avec une parade d'éléphants, M. Macron a atterri en début d'après-midi à l'aéroport de Jaipur, capitale régionale de l'Etat du Rajasthan, à 200 kilomètres au sud de New Dehli, a constaté un photographe de l'AFP.

Le dirigeant nationaliste hindou, invité d'honneur pour le défilé militaire du 14 juillet à Paris, lui rend la pareille six mois plus tard.

Au-delà du faste, les crises internationales, de l'Ukraine à Gaza, seront au coeur des discussions. L'Inde, alliée de longue date de la Russie, qui reste son premier fournisseur d'armements, refuse de condamner son offensive en Ukraine.

La France espère de son côté accroître sa coopération dans l'industrie militaire avec l'Inde - qui lui a acheté 36 Rafale et est en négociation pour en acquérir 26 autres - et lui vendre six réacteurs nucléaires EPR. Aucune annonce majeure n'est toutefois attendue durant la visite.

Le président Macron est accompagné des ministres des Armées Sébastien Lecornu, de la Culture Rachida Dati, des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et d'une quinzaine de chefs d'entreprise, dont les PDG d'EDF, Dassault Aviation, Naval Group et Cap Gemini.