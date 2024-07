Manille et Pékin conviennent d'une "désescalade des tensions" en mer de Chine méridionale

Les Philippines et la Chine ont convenu d'une "désescalade des tensions" en mer de Chine méridionale après une récente confrontation entre des garde-côtes chinois et des membres de la marine philippine dans ces eaux disputées par les deux pays.

"Les deux parties ont discuté de leurs positions respectives concernant l'atoll Second Thomas et se sont engagées à une désescalade des tensions, sans préjudice de leurs positions respectives", a indiqué le ministère philippin des Affaires étrangère dans un communiqué divulgué après une entrevue à Manille de vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays.

"Des différends significatifs persistent", a cependant encore déclaré le ministère philippin.

Le mois dernier, Manille a accusé Pékin d'avoir commis un "acte de piraterie" à l'encontre de ses forces après que des marins chinois armés de couteaux, de bâtons et d'une hache ont bloqué le 17 juin une mission de réapprovisionnement destinée à des militaires philippins stationnés à proximité d'un récif dans une zone revendiquée par les deux pays.

L'atoll Second Thomas est situé à environ 200 kilomètres de l'île de Palawan, aux Philippines, et à plus de 1.000 kilomètres du territoire chinois le plus proche, l'île de Hainan.