Meta (Instagram, Facebook) va déployer un câble sous-marin de 50.000 km à travers cinq continents: à quoi cela va-t-il servir?

Le géant américain a annoncé vouloir installer un gigantesque câble sous-marin, reliant les 5 continents, mais dans quel but ?

Le géant américain Meta (Facebook, Instagram) va déployer un câble sous-marin reliant cinq continents sur plus de 50.000 km, pour renforcer la capacité et la fiabilité du transport de données numériques, a-t-il annoncé dans une note de blog.

Surnommé "Projet Waterworth", il est présenté comme son projet de câble sous-marin "le plus ambitieux" et doit apporter "une connectivité de pointe aux États-Unis, à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud et à d'autres régions", a détaillé Meta dans cette note publiée vendredi. Selon Meta, il représente un "investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars".