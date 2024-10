Mexique: quatre morts lors de l'attaque d'un centre pour toxicomanes

Selon les autorités, certains de ces centres servent de refuge à des narco-trafiquants qui, lorsqu'ils sont découverts, sont attaqués par leurs rivaux.

Guanajuato est considéré comme l'État le plus violent du Mexique, selon les statistiques officielles sur les homicides, en raison d'une guerre entre le cartel local de Santa Rosa de Lima et Jalisco New Generation, l'un des groupes criminels les plus puissants du pays.

Le Mexique, frappé par une vague de violence liée au crime organisé, a enregistré plus de 450.000 meurtres depuis décembre 2006, date du lancement d'une opération militaire de lutte contre la drogue.