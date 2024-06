Migrants, inflation, assaut du Capitole: le fact-check du débat entre Trump et Biden

Partager:

Donald Trump enchaînant avec aplomb les affirmations mensongères, Joe Biden offensif sur le fond mais très embrouillé sur la forme: les deux candidats à la présidentielle américaine ont ferraillé sur l'inflation, l'immigration ou l'Ukraine pendant leur premier débat jeudi.

Joe Biden et Donald Trump ont échangé des piques jeudi lors du premier débat télévisé de la campagne électorale. L'AFP a vérifié quelques affirmations des candidats sur des questions clés. Migrants Trump a faussement affirmé que sous la présidence de Joe Biden, "nous n'avons plus de frontières", et qu'"à cause de sa politique ridicule, insensée et très stupide, des gens arrivent et tuent nos concitoyens à un niveau que nous n'avons jamais vu".

Face aux critiques sur le nombre record d'arrivées de migrants aux Etats-Unis, Joe Biden a signé un décret début juin, fermant temporairement la frontière avec le Mexique dès qu'une limite quotidienne est atteinte. Cela équivaut à "une surveillance accrue à la frontière", selon Nicole Hallett, directrice du Centre pour les droits des immigrants à l'Université de Chicago. Malgré quelques incidents très médiatisés, dont le meurtre d'un étudiant en Georgie, il n'existe "aucune preuve" de la vague de criminalité migratoire décrite par Trump, a-t-elle déclaré à l'AFP, notant que "la criminalité est en baisse dans tout le pays, bien que l'immigration ait augmenté".

Les crimes violents et contre les biens des personnes sont proches de leurs niveaux les plus bas depuis des décennies, selon les données du FBI de 2022, les plus récentes disponibles. "L'écrasante majorité des crimes violents sont commis par des citoyens" américains, a précisé Jeffrey Fagan, professeur à l'université Columbia. Un rapport du Cato Institute publié cette semaine a montré que les migrants étaient proportionnellement moins nombreux à avoir été reconnus coupables de meurtres en 2022, que les citoyens Américains.