Musk donne 48 heures aux fonctionnaires pour justifier leur activité: "Qu'avez-vous fait la semaine dernière?"

Dans ce courriel, il est demandé à l'employé de répondre d'ici lundi soir à 23H59, heure de la côte est américaine (05H59 heure belge mardi), en décrivant cinq tâches accomplies au cours de la semaine précédente et en copiant son responsable.

Les agences conseillent de ne pas répondre

En revanche, le courriel ne précise pas qu'en cas d'absence de réponse, l'employé perdrait son travail. Le bureau de gestion du personnel des fonctionnaires (OPM), n'avait pas répondu dans l'immédiat. L'AFGE, le principal syndicat de fonctionnaires fédéraux, a promis de contester toute fin de contrat "illégale". "Une nouvelle fois, Elon Musk et l'administration Trump ont montré leur mépris total pour les employés fédéraux et les services essentiels qu'ils rendent au peuple américain", écrit dans un communiqué Everett Kelley, président de l'AFGE. "Des anciens combattants qui portent leur second uniforme dans la fonction publique se voient traités avec cruauté et manque de respect (...) par ce milliardaire déconnecté, privilégié et non-élu qui n'a jamais effectué une seule heure de travail honnête dans la fonction publique de sa vie", a-t-il lancé.

Des employés ont confirmé que leurs agences leur avait conseillé de ne pas répondre à cet email, dans l'attente d'instructions complémentaires. "J'ai tellement de travail que je ne vais pas négliger les soins aux patients pour ce psychodrame", a déclaré un médecin du Département des anciens combattants.