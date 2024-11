A Nabatiyeh, au Liban, des déplacés retrouvent leurs maisons détruites par les frappes israéliennes

Les Libanais déplacés par la guerre entre Israël et le Hezbollah retournent à Nabatiyeh pour évaluer les dégâts dans leurs maisons, et fouiller les ruines des habitations et des magasins, au milieu de destructions massives. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu mercredi, des dizaines de milliers de Libanais qui avaient fui leurs maisons sont retournés dans leurs villes et villages pour y trouver des scènes de dévastation.

À Tyr, des quartiers sinistrés sans eau ni électricité

À Tyr, dans le sud du Liban, des centaines de familles regagné leurs maisons dévastées après le cessez-le-feu, mais les raids israéliens, qui ont aussi ciblé les infrastructures, rendent certains quartiers de cette ville côtière inhabitables. Près de ruines encore fumantes d'un immeuble, une famille chargée de bagages gravit un escalier sombre pour découvrir son appartement aux portes et aux fenêtres arrachées. Seul le salon est resté intact. "Je ne m'attendais pas à de tels dégâts. On avait vu les images, mais la réalité est plus dure", confie Dounia Najdé, 33 ans.