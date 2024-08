Netanyahu veut la libération du "maximum d'otages" dès la première phase de la trêve

"Je voudrais souligner les efforts pour libérer un maximum d'otages vivants dès la première étape de l'accord", a affirmé M. Netanyahu dans une vidéo diffusée après sa rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre des 111 otages enlevés le 7 octobre en Israël lors de l'attaque du Hamas palestinien et toujours retenus à Gaza.