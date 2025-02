"Nous refusons d'être déplacés": Israël prépare un plan pour déplacer les Gazaouis "vers n'importe quel endroit du monde"

Israël a lancé des préparatifs en vue d’un "départ volontaire" des habitants de la bande de Gaza, a déclaré jeudi le ministre de la Défense, Israël Katz. Il a "ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ce plan comprendrait des options de sortie via les points de passage terrestres, ainsi que des dispositions pour des départs par voie maritime et aérienne. Actuellement, les Gazaouis ne peuvent quitter leur territoire, soumis à un blocus israélien et ravagé par la guerre contre le Hamas, déclenchée après l’attaque du 7 octobre 2023. Une trêve est en vigueur depuis le 19 janvier.