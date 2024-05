Nucléaire: le chef de l'AIEA en Iran sur fond de tensions régionales

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé lundi en Iran pour participer à une conférence, à un moment où les inquiétudes grandissent autour du programme nucléaire de Téhéran dans un contexte de tensions régionales accrues.

M. Grossi, à la tête d'une délégation, est arrivé en Iran pour participer à une conférence nucléaire et négocier "avec les plus hauts responsables politiques et du nucléaire du pays", ont indiqué les agences de presse iraniennes Mehr et Isna.