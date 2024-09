OpenAI lance o1, un modèle d'IA doué de "raison"

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a lancé jeudi o1, un modèle d'intelligence artificielle (IA) générative d'un nouveau genre, capable de raisonner et de répondre à des questions plus complexes, notamment mathématiques, espérant ainsi réduire le risque d'hallucinations.

Sam Altman, la patron d'OpenAI, a félicité ses équipes sur X pour ce "nouveau paradigme: une IA capable de raisonner de manière complexe et généraliste".

Il a toutefois précisé que la technologie "est encore imparfaite, encore limitée, et qu'elle semble plus impressionnante à la première utilisation qu'après y avoir passé plus de temps".

La version bêta de o1 a été mise à disposition dès jeudi, pour les utilisateurs payants de ChatGPT dans un premier temps.

Testé par l'AFP sur des questions simples de logique, o1 est parvenu aux mêmes résultats que GPT-4o, mais en prenant plus de temps, et en détaillant plus son raisonnement, au lieu de générer quasi instantanément une réponse.