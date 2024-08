Panama : démantèlement d'un réseau de trafic de migrants Chinois

Plusieurs de ces maisons et fermes disposaient de caméras et d'appareils électroniques censés alerter de la présence de la police.

Des agents de la police aux frontières (Senafront), en collaboration avec le parquet, ont mené des descentes dans plusieurs maisons et fermes de la région et saisi des véhicules, dont des camions, utilisés pour le transport de migrants.

Selon l'accusation, les personnes arrêtées exploitaient un "itinéraire VIP" à travers la jungle, moins long que celui emprunté habituellement par les migrants, mais pour lequel ces derniers devaient payer beaucoup plus importante aux trafiquants.

En 2023, plus d'un demi-million de migrants ont traversé ce dangereux couloir de jungle. Depuis le début de l'année, plus de 220.000 l'ont franchi. Il s'agit principalement de Vénézuéliens, mais aussi d'Equatoriens, de Colombiens, de Haïtiens et de Chinois.

Le nombre de migrants chinois traversant la jungle est passé de 296 pendant toute la période 2010-2019 à plus de 12.000 depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels panaméens.