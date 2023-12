Paraguay: un haut fonctionnaire destitué pour un accord avec un pays... imaginaire

Arnaldo Chamorro, ancien chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, a lui-même annoncé à la presse jeudi avoir été destitué la veille, après avoir signé en octobre un accord avec des représentants des "Etats-Unis de Kailasa", une prétendue île au nord de l'Amérique du Sud.

"Ils sont venus, et ils ont exprimé le souhait d'aider le Paraguay, ils ont présenté plusieurs projets, on les a écoutés et voilà", a expliqué le fonctionnaire, admettant avoir été berné.