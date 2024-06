Pays-Bas: le rappeur Ali B. clame son innocence face aux accusations d'agression sexuelle

La voix empreinte d'émotion, l'artiste a qualifié les accusations de "mensonges". Il s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les victimes présumées n'avaient pas alerté plus tôt et a souligné n'avoir jamais reçu "le moindre signe" indiquant qu'il avait agi contre leur gré.

Le rappeur a notamment contesté la version d'une ancienne candidate de The Voice of Holland, assurant que leur baiser, en 2018, était consenti. Il est également accusé d'agression sexuelle et de viol par une femme ayant souhaité garder l'anonymat.