Pékin livre un nouveau palais présidentiel au Vanuatu

Pékin prévoit également la construction d'un nouveau ministère des Finances et la rénovation du département des Affaires étrangères du pays insulaire, a indiqué l'ambassade de Chine dans un communiqué mardi.

Ce projet offre au Vanuatu "un autre bâtiment emblématique", et symbolise une nouvelle "étape importante" dans les relations bilatérales de plus en plus chaleureuses, a relevé l'ambassade.

Selon le groupe de réflexion australien Lowy Institute, la Chine a dépensé plus de 21 millions de dollars pour ces projets, une somme importante dans ce pays en développement de moins de 300.000 habitants.

Vanuatu est lourdement endetté auprès de la Chine avec quelque 40% de sa dette extérieure due à la banque chinoise Eximbank, selon l'Institut Lowy.