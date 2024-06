Pékin renforce le pouvoir de ses garde-côtes en mer de Chine méridionale

Les garde-côtes chinois pourront désormais placer en détention, sans jugement, des étrangers "soupçonnés d'avoir violé l'organisation des entrées et sorties des frontières", selon la nouvelle réglementation publiée en ligne par Pékin et entrée en vigueur samedi. Une période de détention pouvant aller jusqu'à 60 jours est prévue pour les "cas compliqués" et "si la nationalité et l'identité (des détenus) ne sont pas claires".

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions rivales des Philippines, du Vietnam ou encore de la Malaisie, faisant fi d'un jugement international de 2016 en sa défaveur. Pour renforcer ses revendications territoriales, la Chine déploie des bateaux et des embarcations rapides pour patrouiller les eaux et les récifs de la mer de Chine méridionale, et a construit des îles artificielles qu'elle a militarisées dans des eaux proches des Philippines.