Plus de 30.000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie depuis la montée en puissance des attaques israéliennes sur le pays, a annoncé vendredi le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Environ 80% de ces personnes sont des citoyens syriens.

Selon les Nations unies, plus de 90.000 Libanais ont fui leur pays depuis le regain de tension entre l'État hébreu et le Liban.

Israël a mené jeudi, pour le quatrième jour consécutif, une vaste attaque aérienne sur l'est et le sud du Liban. Ces bombardements ont coûté la vie à plus de 700 personnes.