Portrait de la famille de Donald Trump: quelle influence exercent ses proches?

La "Première famille" des Etats-Unis compte notamment cinq enfants et dix petits-enfants issus des trois mariages de Donald Trump.

Entre politique et monde des affaires, la famille Trump fera son grand retour à la Maison Blanche, après la victoire spectaculaire du républicain à la présidentielle américaine, des visages qui avaient déjà bien marqué son premier mandat.

Née dans l'actuelle Slovénie, elle avait débarqué dans le New York clinquant des années 1990 pour continuer sa carrière. Elle est la troisième épouse de Donald Trump, avec lequel elle a eu un fils, Barron.

Depuis, elle s'est faite encore plus discrète. Mais cette ancienne mannequin de 54 ans a brièvement marqué la campagne de son mari avec la publication de ses mémoires quelques semaines avant le jour du scrutin. Peu de révélations, mais une prise de position à contre-courant du camp républicain: une fervente défense du droit à l'avortement.

Ses apparitions sont aussi rares que scrutées de près: Melania Trump retrouvera le statut symbolique de "First Lady", qu'elle a endossé avec visiblement peu d'enthousiasme pendant la première présidence de 2017 à 2021.

Donald Jr., l'aîné idéologue

Avec ses 12 millions d'abonnés sur X et un podcast à la gloire de son père, l'aîné de la famille est celui qui porte avec la plus grande ardeur le slogan "Make America Great Again" (Rendre sa grandeur à l'Amérique"), le leitmotiv de son père.

Chevelure et barbe très soignées, cet homme d'affaires de 46 ans a joué un rôle déterminant dans l'ascension de son ami J.D. Vance, sénateur conservateur de l'Ohio devenu vice-président élu à l'issue du scrutin de mardi.

Il a cinq enfants avec son ex-femme Vanessa Trump, dont leur fille Kai. A 17 ans, elle a marqué la campagne lorsqu'elle a brossé un portrait se voulant attendrissant de son grand-père. Donald Trump Jr. est aujourd'hui en couple avec Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs.

Ivanka et Jared, anciens conseillers

Aujourd'hui femme d'affaires de 43 ans, la première fille de Donald Trump, Ivanka, a été sa proche conseillère lors de son premier mandat, alimentant les craintes de népotisme alors qu'elle était sous les feux des projecteurs dans les grands sommets internationaux.

Mais elle s'est depuis largement retirée de la scène politique, y compris pendant la campagne présidentielle qui vient de s'achever, avec la volonté affichée de donner la priorité à ses affaires ainsi qu'à sa famille: ses trois enfants et son mari Jared Kushner.

Ce gendre de Donald Trump avait lui aussi été conseiller durant le premier mandat du républicain, occupant, sans expérience dans le domaine, un rôle de premier plan sur l'un des dossiers internationaux les plus brûlants: les négociations de paix dans le conflit israélo-palestinien.

Eric et Lara, galvaniser les trumpistes

A 40 ans, Eric est, comme Donald Jr., cadre de la Trump Organization, l'empire immobilier qui a fait la gloire de leur père avant que ce dernier ne devienne également une star de la télévision puis de la politique.

Loyal parmi les loyaux, il est régulièrement apparu dans les médias et dans les rassemblements de campagne pour porter la parole des trumpistes et les mobiliser.

Il a deux enfants avec sa femme Lara Trump, qui a elle-même été nommée en mars coprésidente du Comité national républicain. Cette productrice de télévision a remodelé le parti pour y renforcer la grippe trumpiste.

Tiffany et son beau-père M. Moyen-Orient

La quatrième enfant de Donald Trump, la seule issue de son deuxième mariage avec l'actrice américaine Marla Maples, reste relativement discrète, mis à part quelques apparitions durant la campagne électorale de son père.

Aujourd'hui âgée de 31 ans, elle a tenté une carrière peu probante dans la musique.

Tiffany Trump est mariée à Michael Boulos, le fils du milliardaire d'origine libanaise Massad Boulos. Ce dernier, proche de Donald Trump, l'a conseillé notamment sur le Moyen-Orient, pour attirer le vote des communautés arabes.