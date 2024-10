Pour David Baker, Nobel 2024, la création de protéines contre les problèmes du monde

"Mais l'humain est aujourd'hui confronté à de nouveaux problèmes", pointe-t-il. "Nous réchauffons la planète et nous avons donc besoin de nouvelles solutions en matière d'écologie et de durabilité. Nous vivons plus longtemps, ce qui rend des maladies comme Alzheimer plus importantes. Il y a de nouveaux agents pathogènes comme le coronavirus."

Laisser l'évolution résoudre ces problèmes "prendrait beaucoup de temps", poursuit David Baker. Or "avec de nouvelles protéines, nous pouvons les résoudre, mais dans un délai très court."

- De "marginal" à "mainstream" -

Chaque protéine est composée d'un enchaînement d'acides aminés, qui détermine la forme qu'elle va prendre, et ainsi sa fonction.