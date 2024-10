Un million de dollars contre un soutien à Trump: la loterie d'Elon Musk attaquée en justice

Nous sommes à sept jours de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans les derniers sondages. Por tenter de l'emporter, les deux candidats mobilisent leurs soutiens célèbres, par exemple, Beyoncé pour la démocrate, Elon Musk pour le républicain. D'ailleurs, le patron de Tesla a lancé une loterie. Une fois par jour, il offre au hasard un million de dollars à un électeur s'il accepte de signer une pétition conservatrice. La justice demande d'ailleurs l'arrêt de cette loterie électorale.

Depuis une dizaine de jours, le milliardaire récompense quotidiennement une personne tirée au sort parmi les signataires de la pétition. Le texte soutenu est de nature conservatrice, défendant la liberté d'expression et le droit de porter des armes, qui correspondent aux deux premiers amendements de la Constitution américaine. Même si Elon Musk n'oblige personne à voter, il limite toutefois sa loterie aux personnes inscrites comme électeurs dans l'un des sept États clés où se jouera l'élection présidentielle.

Elon Musk a offert un chèque d'un million de dollars, et la gagnante en est ravie. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'était de signer une pétition. "Vous n'avez même pas besoin de voter. Il suffit de signer une pétition pour soutenir notre Constitution. Si vous y croyez déjà, vous signez, et vous pouvez gagner un million de dollars. C'est génial", a déclaré Elon Musk lors de la remise du chèque.

La justice se saisit de l'affaire

Cette initiative, jugée borderline en matière de légalité, commence à attirer l'attention de la justice. Ce lundi soir, le procureur du district de Philadelphie a entamé une action civile pour suspendre ce tirage. "Le procureur du district de Philadelphie a pour mission de protéger la population contre les nuisances publiques et les pratiques commerciales injustes, y compris les loteries illégales. Il doit également veiller à protéger l'intégrité des élections contre toute interférence", a déclaré Larry Krasner, procureur du district, via un communiqué.

Elon Musk est l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump et un invité privilégié de nombreux meetings. Il multiplie également les appels au vote sur les réseaux sociaux. Cette loterie est accusée d'être une tentative à peine dissimulée pour rallier les électeurs indécis à la cause conservatrice.

Le ministère américain de la Justice a également réagi, rappelant à l'équipe d'Elon Musk qu'il est illégal de proposer une récompense en échange d'un vote.