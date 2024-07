Pour le Hamas, le discours de Netanyahu au Congrès américain induit "en erreur"

"Les déclarations de Netanyahu à propos des efforts importants pour faire revenir les otages sont un mensonge total et induisent en erreur l'opinion publique israélienne, américaine et internationale, alors qu'il est le seul qui a contrecarré tous les efforts visant à mettre fin à la guerre et à conclure un accord pour libérer les prisonniers, malgré les efforts continus de médiateurs de nos frères en Egypte et au Qatar", a déclaré le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

La "victoire" d'Israël sera aussi celle des Etats-Unis, a déclaré mercredi Benjamin Netanyahu devant un Congrès américain divisé, le Premier ministre israélien appelant les deux pays à "rester unis" après plus de neuf mois de guerre dans la bande de Gaza.