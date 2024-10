Pour l'ONU, "nous vivons le moment le plus dangereux au Moyen-Orient depuis des décennies"

Le Moyen-Orient vit le "moment le plus dangereux" depuis "des décennies", s'est alarmé mardi l'émissaire de l'ONU pour la région Tor Wennesland devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

"Nous sommes entrés dans la deuxième année de ce conflit horrible et la région est sur le point d'une nouvelle grave escalade. La violence dans les Territoires palestiniens occupés et la région plus largement ne montre aucun signe d'apaisement", a-t-il déclaré. "Nous vivons le moment le plus dangereux au Moyen-Orient depuis des décennies", a-t-il estimé, évoquant la guerre à Gaza, le Liban, l'Irak, le Yémen, la Syrie ou encore "les escalades" entre Israël et l'Iran.