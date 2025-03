"Poutine règle ses problèmes dans le sang": va-t-on vers une fin de conflit en Ukraine? Les locaux essayent d'éviter les faux espoirs

Le monde entier était suspendu à leurs lèvres : les présidents russes et américains se sont entretenus durant 2h30 concernant une trêve en Ukraine. Une conversation qui a débuté avec plus d'une heure de retard, mais qui se termine avec des avancées, mais aussi toute une série de conditions posées par Vladimir Poutine.

Donald Trump et Vladimir Poutine sont convenus d'un cessez-le-feu de 30 jours sur l'énergie et les infrastructures en Ukraine et que des négociations sur le conflit commenceraient "immédiatement". Ces négociations auront lieu au Moyen-Orient, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué, qui vante l'"immense avantage" d'une "meilleure" relation entre les États-Unis et la Russie.