Publicité ciblée: l'UE estime que Meta viole les règles sur les données personnelles

Cette opinion, formulée à la suite de l'ouverture d'une enquête le 25 mars, est la deuxième mise en cause d'un géant du numérique dans le cadre du DMA.

La Commission européenne avait épinglé la semaine dernière Apple, dont la boutique d'applications App Store violerait les règles de concurrence européennes.

Meta peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre par écrit aux conclusions préliminaires.

Si celles-ci étaient confirmées, la Commission adopterait une décision définitive de non-conformité d'ici fin mars 2025.

Meta pourrait alors écoper d'une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaire mondial qui a atteint environ 125 milliards d'euros l'an dernier: soit une sanction pouvant dépasser 12 milliards d'euros si le groupe de Mark Zuckerberg ne se conformait pas aux règles de l'UE.

Le DMA, qui permet d'agir plus vite et plus fort contre les abus de concurrence des géants du numérique, a été introduit pour protéger l'émergence et la croissance de start-up en Europe et offrir plus de choix aux consommateurs.

Outre Apple, le nouveau règlement s'applique à quatre autres mastodontes américains - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft - mais aussi au réseau social TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, ainsi qu'à la plateforme néerlandaise de réservation d'hôtels Booking.

Une enquête visant Alphabet (Google) a également été ouverte pour violation du DMA.