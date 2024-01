Pyongyang tire quelque 200 obus au large, ordre aux civils d'une île sud-coréenne d'évacuer

Séoul a ordonné vendredi l'évacuation des habitants des îles de Yeonpyeong et de Baengnyeong situées près de la Corée du Nord, après que Pyongyang a tiré environ 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest.

"L'armée nord-coréenne a effectué plus de 200 tirs aujourd'hui entre 09H00 et 11H00 (12H00 et 02H00 GMT) dans les zones de Jangsan-got dans le nord de l'île de Baengnyeong et dans le nord (...) de l'île de Yeonpyeong", a déclaré un responsable du ministère de la Défense.