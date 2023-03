Quel est le chien le plus populaire aux Etats-Unis? Le bouledogue français détrône le labrador

Après 31 ans de règne, le labrador a été détrôné mercredi par le bouledogue français, raflant le titre prestigieux du chien le plus populaire aux Etats-Unis.

Le hit-parade pour 2022, dévoilé dans un communiqué, place le bouledogue français devant le labrador retriever. Pour 2021, c'était l'inverse. Avec le Golden retriever restant à la troisième place.

"L'adorable Lab" était au sommet depuis 31 ans.

Passant du 14e rang en 2012 au premier dix ans plus tard, "le bouledogue français a vu sa popularité grimper en flèche au fil des années, et pour une bonne raison: les Frenchies sont joueurs, polyvalents, fidèles et sociables", a jugé Gina DiNardo, dirigeante de cette organisation de défense des chiens de race aux Etats-Unis.