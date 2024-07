RDC: au moins 4 ressortissants chinois tués par des miliciens dans le nord-est

Au moins quatre ressortissants chinois ont été tués mercredi matin dans une attaque lancée par des miliciens contre un site minier en Ituri, province riche en or du nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources locales.

Plusieurs Congolais auraient également été tués ou blessés dans cette attaque, attribuée par certaines de ces sources au groupe armé Codéco (Coopérative pour le développement du Congo), milice affirmant défendre les intérêts de la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema.

Les attaques de sites et convois miniers sont fréquentes en Ituri ainsi que plus au sud, dans l'autre province aurifère du Sud-Kivu, où les mineurs chinois sont nombreux. Les conflits autour de l'or sont aussi récurrents entre les populations locales et les exploitants chinois.