RDC: Tshisekedi promeut l'ex-colonel Kapend condamné à mort pour l'assassinat de Kabila

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à une série de nominations et de mutations au sein des forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), dont la plus surprenante est l'élévation au grade de général de brigade de l'ex-colonel Eddy Kapend Irung - jadis condamné à mort - et sa désignation comme commandant de la 22e région militaire des FARDC., a rapporté vendredi l'agence congolaise de presse (ACP, officielle).