Recherches sur l'assassinat de John F. Kennedy, survol du site avec un drone: on en sait plus sur le tireur qui a visé Donald Trump

Recherches sur l'assassinat de John F. Kennedy en 1963, survol du site avec un drone, engins explosifs activables à distance: le patron du FBI a donné mercredi plus de détails sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump et le profil de son auteur.

Les tirs ont entraîné la mort d'un participant d'une cinquantaine d'années et ont blessé deux autres personnes.

"En ce qui concerne l'ancien président Trump, on se demande si c'est une balle ou un éclat qui a touché son oreille", a précisé M. Wray.

Le tireur, qui a été abattu par les agents chargés de la protection de M. Trump, avait "réalisé de nombreuses recherches sur diverses personnalités", sans qu'un objectif précis ne soit identifié, et s'était "à partir du 6 juillet" concentré "plus spécifiquement sur l'ancien président Trump et son meeting", a ajouté M. Wray.

Parmi les recherches réalisées sur Google par le tireur figurait une sur "la distance à laquelle (Lee Harvey) Oswald était de (John F.) Kennedy", en référence à l'auteur présumé de l'assassinat du président américain en 1963.

Huit douilles

Pour l'heure, le FBI a indiqué ne disposer d'aucun élément permettant d'envisager que M. Crooks avait des complices ou qu'il n'aurait pas agi seul.