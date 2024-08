"Remettre les choses en route": paroles d'électeurs dans le Wisconsin

"Ma plus grande peur est qu'on ne peut pas se permettre de laisser tout le monde traverser la frontière illégalement, et l'économie".

Pour Pam Van Handel, présidente du Parti républicain du comté d'Outagamie, "le plus important est l'économie et les affaires ainsi que la direction que prend le pays".

Kristin Alfheim, candidate démocrate pour le Sénat de l'Etat du Wisconsin, affirme que ce qui compte le plus pour elle, "c'est de savoir que peu importe la personne qui va diriger ce pays, elle sera respectueuse non seulement des citoyens mais des autres nations dans le monde, que nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions afin d'avoir une bonne économie et une bonne, saine société".

"Ma plus grande peur est de perdre ce concept d'être bon, accueillant. Nous nous sommes littéralement fondés sur le principe d'être dans un endroit idéal pour vivre et devenir qui on veut, d'être bon, d'être accueillant pour n'importe quelle raison, d'échapper à des endroits où l'on ne peut pas être. Le concept de nationalisme et essayer de réduire ou changer ça, ou de vouloir exclure des gens d'une communauté accueillante ce n'est pas bien. Je ne veux pas ça."

Casey Stern, retraité, assure que "l'économie est le premier problème".

"L'économie, remettre les choses en route, avoir l'inflation sous contrôle. Seul le président Trump peut faire cela."

"Ma plus grande peur pour mon pays, si cela continue ainsi, est la décadence morale de notre société. Partout où vous regardez, tout est sens dessus dessous, tout est à l'envers, tout est comme ce ne devrait pas être. Cela ne pourrait pas être pire."