"Russie, Ukraine, venez autour de la table!": Trump menace de nouvelles sanctions et veut conclure un cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a menacé vendredi la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane en dénonçant les bombardements continus contre l'Ukraine.

"Compte tenu du fait que la Russie 'pilonne' actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires, des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. "À la Russie et à l'Ukraine, rendez-vous à la table des négociations dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie !", a-t-il ajouté.

La Russie a lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky a, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer. Lors de cette "attaque combinée", l'Ukraine a été visée par au moins 58 missiles et 194 drones russes, selon l'armée ukrainienne.