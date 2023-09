Séisme au Maroc: les opérateurs rendent gratuites les communications vers le Maroc

Les opérateurs télécom Proximus et Orange ont décidé de rendre gratuites les communications depuis la Belgique vers le Maroc pour leurs clients, ont-ils annoncé samedi à la suite du séisme.

Proximus indique avoir pris cette décision pour montrer sa solidarité avec le Maroc après la catastrophe et faciliter la communication avec les victimes, familles et amis sur place. Cette action se prolongera jusque mardi inclus et s'applique aussi à Scarlet et Mobile Vikings, pour les appels ainsi que les SMS. "Dans une telle situation, rien n'est plus important que de pouvoir interagir avec ses proches à l'étranger", ajoute l'opérateur. Orange, avec également la marque hey!, a pris une initiative similaire.